Утверждена допустимая концентрация алкоголя в крови у водителей

ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. В Узбекистане назвали количество допустимых промилле алкоголя в крови у водителей, пишет norma.uz со ссылкой на "Положение о порядке определения состояния алкогольного опьянения водителей транспортных средств".

Ранее любая концентрация алкоголя в крови могло служить основанием для применения административного взыскания. Нередко из-за этого возникали спорные ситуации, когда автомобилисты употребляли продукты, содержащие алкоголь, например, кефир или квас.

Теперь водителя признают пьяным, если алкотестер покажет содержание паров алкоголя в выдыхаемом воздухе в 0,135 миллиграммов и выше. А на медицинском освидетельствовании в медучреждении – при концентрации алкоголя в крови в 0.3 промилле и выше.

Кроме того, издание сообщает о других нововведениях. Среди них - обязательное проведение освидетельствования. Без него сотрудникам ГСБДД нельзя составлять протокол об административном правонарушении по факту управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

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Проверка на месте экономит время водителя, которому не придется следовать на медицинское освидетельствование при малейшем подозрении на нетрезвое состояние.

Но когда алкотестер показал отрицательный результат, а у работника ГСБДД все равно остаются сомнения в трезвости водителя, может быть проведено уже медицинское освидетельствование на наркотическое опьянение.

Напомним, водитель обязан пройти тест по требованию работника ГСБДД. Даже абсолютно трезвый водитель за отказ от этой процедуры может быть оштрафован на 15 МРЗП (на момент публикации – 3 040 950 сумов) с лишением права управления транспортным средством сроком от шести месяцев до двух лет.