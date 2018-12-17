До 31 декабря зимние волшебники будут поздравлять маленьких узбекистанцев во всех районах узбекской столицы.

ТАШКЕНТ, 17 дек - Sputnik. Сотни Корбобо прошлись по улицам Ташкента, чтобы поздравить жителей города с наступающим Новым годом, пишет kun.uz.

По информации издания, всего 505 зимних волшебников собрались на площади "Дружба народов" и возле главной елки города.

© kun.uz Сотни Корбобо вышли на улицы Ташкента

Мероприятие организовал благотворительной фонд "Махалля". Узбекские Деды Морозы будут дарить подарки маленьким узбекистанцам во всех районах узбекской столицы.

В фонде "Махалля" уточнили, что в первую очередь поздравления получат дети из малообеспеченных семей, а также ветераны Второй мировой войны.