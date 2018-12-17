Таможенники Узбекистана назвали новые ставки при покупке импортных авто

ТАШКЕНТ, 17 дек – Sputnik. В Узбекистане с 2019 года внедряется новый порядок обложения таможенными пошлинами некоторых видов легковых авто, сообщает Podrobno.uz.

По словам заместителя начальника управления Государственного таможенного комитета Фарруха Файзуллаева, изменения затронут автотранспортные средства, с даты выпуска которых прошло не более двух лет на момент таможенного оформления, стоимостью 40 тысяч долларов и выше. Такие машины будут облагаться сниженными ставками таможенных пошлин.

JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP Электромобили можно будет ввезти в Узбекистан без выплаты пошлины

К этим авто не станут применять импортную пошлину. Нужно будет оплатить только акцизный налог в размере 20% и НДС также в размере 20%. Совокупная ставка таможенных платежей составит 44% от стоимости завезенного авто.

Файзуллаев отметил, что ставки таможенных платежей на другие ввозимые автомобили, стоимость которых ниже 40 тысяч долларов, остались без изменений.

"В республике выпускаются автомобили среднего класса, есть GM Uzbekistan. Государство тем или иным образом защищает своих производителей. Поэтому отмена импортной пошлины была введена по отношению к автомобилям премиум-класса, которые у нас массово не выпускаются", — сказал он.

Из российских брендов в республику поставляют свои машины "АвтоВАЗ", "УАЗ", "ГАЗ" и "КАМАЗ".