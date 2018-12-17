Узбекистанцев в ближайшие дни ждет ухудшение погоды

Узгидромет сообщает о похолодании и осадках в ближайшие дни. В столице ожидается заморозки и снег с дождем.

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. В Узбекистан на этой неделе придет настоящая зима. В большинстве регионов страны столбики термометра опустятся ниже нулевой отметки, кроме того ожидается снег, сообщает Узгидромет.

По прогнозам синоптиков, уже во вторник 18 декабря в Ташкенте возможны дожди, а к ночи - снег. В среду дневная температура в столице приблизится к нулевой отметке, а в ночь на 20 декабря ожидаются заморозки и снегопад.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров То морозы, то жара: какие сюрпризы готовит узбекистанцам погода

Осадки и отрицательные температуры по ночам в ближайшие три дня прогнозируются во всех регионах страны, кроме Каракалпакстана и Хорезмской области. Там осадков на этой неделе не предвидится, но и морозы будут покрепче - ночью до минус 10 градусов, днем — до минус трех.

На перевале Камчик в ближайшие дни ожидаются снегопады, ночью умеренные морозы от -2 до -7 градусов, днем перепады от -2 до +3. В связи с этим возможны затруднения на дорогах.