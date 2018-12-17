14:42 17 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.22
  • EUR9456.46
  • USD8312.64
Поиск
Зима в Ташкенте

Узбекистанцев в ближайшие дни ждет ухудшение погоды

Sputnik / Стрингер
Общество
Получить короткую ссылку
56 0 0

Узгидромет сообщает о похолодании и осадках в ближайшие дни. В столице ожидается заморозки и снег с дождем.

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. В Узбекистан на этой неделе придет настоящая зима. В большинстве регионов страны столбики термометра опустятся ниже нулевой отметки, кроме того ожидается снег, сообщает Узгидромет.

По прогнозам синоптиков, уже во вторник 18 декабря в Ташкенте возможны дожди, а к ночи - снег. В среду дневная температура в столице приблизится к нулевой отметке, а в ночь на 20 декабря ожидаются заморозки и снегопад.

Телевизионная башня в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
То морозы, то жара: какие сюрпризы готовит узбекистанцам погода
Осадки и отрицательные температуры по ночам в ближайшие три дня прогнозируются во всех регионах страны, кроме Каракалпакстана и Хорезмской области. Там осадков на этой неделе не предвидится, но и морозы будут покрепче - ночью до минус 10 градусов, днем — до минус трех.

На перевале Камчик в ближайшие дни ожидаются снегопады, ночью умеренные морозы от -2 до -7 градусов, днем перепады от -2 до +3. В связи с этим возможны затруднения на дорогах.

Теги:
Камчик, Нукус, Ташкент, Снег, погода, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Антитабачному закону - год: Sputnik Азербайджан искал результаты
    Не курить!

    Sputnik Азербайджан решил выяснить, каковы результаты антитабачного закона и узнать, насколько охотно азербайджанские курильщики соблюдают законодательство.

  • Александр Лукашенко и Борис Ельцин, 1998 год
    Вот никаких и не читайте!

    Александр Лукашенко рассказал, как Борис Ельцин учил его не читать газеты и не реагировать на критику в медиа.

  • Компьютер
    Интеллектуальный тонус

    О том, как тренировать память и зрение, что делать, чтобы держать мозг в тонусе и как изучать иностранные языки, читайте в материале Sputnik.

  • Львицы в еревaнском зоопарке
    "Саботаж и диверсия"

    Армения может стать транзитной страной для нелегальной торговли животными: эксперты связывают отравления в Ереванском зоопарке с криминалом.

  • Зимние виды спорта. Лыжи
    Вставай на лыжи!

    В Латвии открываются новые лыжные трассы: представители спортивных комплексов рассказали, как борются с отсутствием снега.

  • Литовские пограничники сняли на видео рысь
    Загадка о рыси

    Литовские пограничники опубликовали видео с камер наблюдения, на котором рысь перелезает через забор, и предложили угадать его высоту.

  • Лаборатория
    Прорыв в науке

    Группа молдавских физиков разработала новый наноматериал, который может спасти жизни.

  • Пуск сверхзвуковой противокорабельной ракеты Москит с ракетного катера
    Кто кого?

    Эксперты американского военного журнала National Interest написали сценарий неядерной войны между НАТО и Россией на территории Балтии.

  • Показательные учения на полигоне.
    Готовы к обороне

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ о проведении военных сборов с гражданами республики в запасе.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Подготовка Ташкента к празднованию Нового Года
Елочка, гори: как в Ташкенте устанавливают главную новогоднюю красавицу
Гробница возрастом 4400 лет
В Египте нашли гробницу возрастом 4400 лет
Кто больше всего заплатит налогов в бюджет Узбекистана

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054