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Паспорт РФ

Новые русские: выросло число иностранцев, получивших российский паспорт

Sputnik
Общество
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Число граждан, получивших гражданство в России, увеличилось, при этом число вставших на миграционный учет за прошлый год уменьшилось.

ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Число иностранных граждан и лиц без гражданства, получивших российское гражданство, выросло на 4% в 2018 году и превысило цифру в 239 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

С января по ноябрь 2018 года гражданство РФ приобрели более 239 тысяч человек, что на 4% больше, чем в 2017 году, когда гражданство приобрели 229,6 тысячи человек.

Работа сканера отпечатков пальцев
© Sputnik / Вадим Жернов
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На миграционный учет за данный период 2018 года было поставлено почти 16,5 миллиона человек, что на 11,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В 2018 году увеличилось количество выданных иностранцам виз. За период с января по ноябрь было оформлено почти 282 тысячи виз иностранным гражданам и лицам без гражданства, за аналогичный период в 2017 году этот показатель почти достиг 274 тысяч.

Как сообщает РИА Новости, в Федерации мигрантов России указывают, что преимущественно в РФ въезжают граждане из стран СНГ. При этом лидерами являются Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и Украина.




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