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Комплекс Заркайнар

Роскошь на продажу: комплекс "Заркайнар" Гульнары Каримовой уйдет с молотка

© Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан
Общество
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Стартовая цена комплекса составила 87,9 миллиарда сумов (или 10,5 миллиона долларов). Это один из самых дорогих лотов за всю историю работу онлайн-аукциона E-ijro

ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Выставочный комплекс ("Заркайнар") Zarqnain стоимостью 10,5 миллиона долларов выставлен на продажу. Об этом говорится на сайте e-auksion.uz.

Это один из самых дорогих лотов за всю историю работу онлайн-аукциона E-ijro, запущенного осенью 2017 года.

Ислам Каримов со своей матерью Гульнарой Каримовой
© instagram / i.kar7
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Шикарный "Заркайнар", построенный в 2005 году, имеет три этажа и 100 комнат. Ранее, как сообщают ряд СМИ, он принадлежал Фонду "Форум" старшей дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова - Гульнаре Каримовой. В комплексе часто устраивались Недели моды и различные мероприятия.

Стартовая цена комплекса составила 87,9 миллиарда сумов. Сумма задатка - 4,3 миллиарда сумов.

Заявки принимаются до 23 января. Сам аукцион состоится 25 января.

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