13:51 19 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.70
  • EUR9413.74
  • USD8325.59
Поиск
Как делают автомобили GM Uzbekistan

"Узавтосаноат" отменила предоплату в 3% при бронировании авто онлайн

© Новости Узбекистана
Общество
Получить короткую ссылку
104 0 0

Теперь желающим приобрести автомобиль придется вносить сумму в размере 85% или 100% от стоимости машины.

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. Холдинговая компания "Узавтосаноат" отменила предоплату в 3% при бронировании автомобилей GM Uzbekistan через онлайн-систему Uzavtosavdo, передает пресс-служба компании.

Как делают автомобили GM Uzbekistan
© Новости Узбекистана
GM Uzbekistan будет поставлять Cobalt и Malibu в два раза быстрее

В сообщении отмечается, что данная мера принята для создания справедливых и более прозрачных условий покупки машин.

"Тщательно изучив отзывы покупателей стало очевидно, что бронирование и авансовый платеж в размере 3% стал препятствием в обеспечении своевременной поставки автомобилей", - говорится в пресс-релизе.

Теперь покупка автомобилей GM Uzbekistan через онлайн-систему Uzavtosavdo доступна при условии оплаты стоимости автомобиля в размере 85% или 100%, а очередность получения автомобиля будет формироваться с даты осуществления оплаты. Так, первый оплативший 100% от стоимости автомобиля, получит свой автомобиль одним из первых.

По теме

GM Uzbekistan разорвала контракт с автосалоном из-за множества нарушений
Таможенники Узбекистана назвали новые ставки при покупке импортных авто
Теги:
Автомобили, Узавтосаноат, онлайн



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа сдали кровь в рамках проведения благотворительной акции Стань донором!
    День донора

    Военнослужащие российской базы Южного военного округа в рамках проведения благотворительной акции сдали кровь нуждающимся больным.

  • Посол Латвии на Украине Юрис Пойканс
    "Отжать" нефтебазу

    Латвийско-украинские отношения развиваются в позитивном ключе, но есть моменты, которые их омрачают, заявил посол балтийской республики.

  • Историк, политолог и публицист Валерий Иванов (Валерий Виленский)
    Нехорошая история

    В Литве неизвестные пытались проникнуть в квартиру историка, политолога и публициста, гражданина России Валерия Иванова.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Тренировка игроков сборной Узбекистана по футболу перед кубком Азии
Полная концентрация: как сборная Узбекистана готовится к Кубку Азии
Вышинский о том, как ему сидится в тюрьме
Вышинский: мои сокамерники — достойные люди
Как будет работать программа Обод кишлок в 2019 году
Как благоустроят сельскую местность в 2019 году

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054