"Узавтосаноат" отменила предоплату в 3% при бронировании авто онлайн

Теперь желающим приобрести автомобиль придется вносить сумму в размере 85% или 100% от стоимости машины.

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. Холдинговая компания "Узавтосаноат" отменила предоплату в 3% при бронировании автомобилей GM Uzbekistan через онлайн-систему Uzavtosavdo, передает пресс-служба компании.

В сообщении отмечается, что данная мера принята для создания справедливых и более прозрачных условий покупки машин.

"Тщательно изучив отзывы покупателей стало очевидно, что бронирование и авансовый платеж в размере 3% стал препятствием в обеспечении своевременной поставки автомобилей", - говорится в пресс-релизе.

Теперь покупка автомобилей GM Uzbekistan через онлайн-систему Uzavtosavdo доступна при условии оплаты стоимости автомобиля в размере 85% или 100%, а очередность получения автомобиля будет формироваться с даты осуществления оплаты. Так, первый оплативший 100% от стоимости автомобиля, получит свой автомобиль одним из первых.