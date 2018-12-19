13:51 19 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.70
  • EUR9413.74
  • USD8325.59
Поиск
Младенец

В Ташкенте нашли мать, которая оставила шестимесячного ребенка на рынке

© Sputnik / Игорь Зарембо
Общество
Получить короткую ссылку
112 0 0

Женщина попросила незнакомца присмотреть за младенцем и сама пропала.

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. В Ташкенте нашли мать, которая оставила шестимесячного ребенка на рынке в Яшнабадском районе, передает ГУВД узбекской столицы.

Младенец
CC BY-SA 2.0 / Bridget Coila / Holding Hands With a Newborn Baby
На улице в Ташкенте нашли новорожденную девочку

Женщина обратилась на рынке к незнакомцу, попросила присмотреть за малышом, пока она покупает детское питание, и пропала. Через три часа мужчина позвонил правоохранителям.

На сайте ГУВД уточняется, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий мать младенца удалось разыскать.

Напомним, в апреле на улице в Ташкенте нашли новорожденную девочку, завернутую в одну пеленку.

Теги:
рынок, ГУВД Ташкента, Ташкент, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа сдали кровь в рамках проведения благотворительной акции Стань донором!
    День донора

    Военнослужащие российской базы Южного военного округа в рамках проведения благотворительной акции сдали кровь нуждающимся больным.

  • Посол Латвии на Украине Юрис Пойканс
    "Отжать" нефтебазу

    Латвийско-украинские отношения развиваются в позитивном ключе, но есть моменты, которые их омрачают, заявил посол балтийской республики.

  • Историк, политолог и публицист Валерий Иванов (Валерий Виленский)
    Нехорошая история

    В Литве неизвестные пытались проникнуть в квартиру историка, политолога и публициста, гражданина России Валерия Иванова.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Тренировка игроков сборной Узбекистана по футболу перед кубком Азии
Полная концентрация: как сборная Узбекистана готовится к Кубку Азии
Вышинский о том, как ему сидится в тюрьме
Вышинский: мои сокамерники — достойные люди
Как будет работать программа Обод кишлок в 2019 году
Как благоустроят сельскую местность в 2019 году

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054