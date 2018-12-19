Женщина попросила незнакомца присмотреть за младенцем и сама пропала.

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. В Ташкенте нашли мать, которая оставила шестимесячного ребенка на рынке в Яшнабадском районе, передает ГУВД узбекской столицы.

Женщина обратилась на рынке к незнакомцу, попросила присмотреть за малышом, пока она покупает детское питание, и пропала. Через три часа мужчина позвонил правоохранителям.

На сайте ГУВД уточняется, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий мать младенца удалось разыскать.

Напомним, в апреле на улице в Ташкенте нашли новорожденную девочку, завернутую в одну пеленку.