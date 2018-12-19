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На всех экранах страны: в Таджикистане покажут фильм о Эмомали Рахмоне

CC0 / pixabay.com
Общество
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Коллективный просмотр документального фильма запланирован во всех городах и районах страны, а в столице фильм будет продемонстрирован сотрудникам министерств и ведомств в крупнейшем бизнес-центре столицы.

ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Документальный фильм про жизнь и деятельность президента Таджикистана Эмомали Рахмона покажут во всех городах страны.

Массовый просмотр фильма "Марди рох" ("Человек дороги") состоится в среду, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам молодежи и спорта республики.

Цель показа документального фильма "Марди рох" - дань уважения государственной независимости и национальному единству, стараниям и неустанному труду президента Таджикистана, указали в пресс-службе.

Показ организован по инициативе комитета по делам молодежи и спорта совместно с гостелеканалом "Сафина".

Коллективный просмотр документального фильма запланирован во всех городах и районах страны, в Душанбе фильм будет продемонстрирован во всех высших учебных заведениях. А в крупнейшем бизнес-центре столицы его увидят 700 сотрудников министерств и ведомств.

После киноленты члены кружка "Последователи лидера нации" при комитете по делам молодежи и спорта проведут флешмоб под девизом "Я горжусь своим президентом", "Мы Вас любим, лидер нации", в ходе которого раздадут значки с изображением Рахмона.




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