Uzcard может грозить штраф в миллиард сумов за сбои в работе

В Узбекистане могут утвердить новый законопроект, позволяющий наказывать платежные системы за работу с перебоями.

ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. На портале СОВАЗ опубликован законопроект "О платежах и платежных системах", согласно которому предусматриваются штрафы за сбои в работе Uzcard.

В документе отмечается, что если платежная система работает с перебоями, то Центральный банк вправе направить предписание об устранении нарушения с указанием срока для его устранения, наложить штраф в размере до миллиарда сумов или приостановить действие лицензии на срок до трех месяцев.

В сентябре текущего года произошел сбой в работе терминалов UzCard, платежных систем PayMe и Click.

После произошедшего ЦБ Узбекистана заявил, что собирается инициировать изменения в законодательстве, наделяющее регулятор правами по надзору и регулированию деятельности розничных платежных систем.