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Uzcard

Uzcard может грозить штраф в миллиард сумов за сбои в работе

© Халқ сўзи
Общество
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В Узбекистане могут утвердить новый законопроект, позволяющий наказывать платежные системы за работу с перебоями.

ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. На портале СОВАЗ опубликован законопроект "О платежах и платежных системах", согласно которому предусматриваются штрафы за сбои в работе Uzcard.

В документе отмечается, что если платежная система работает с перебоями, то Центральный банк вправе направить предписание об устранении нарушения с указанием срока для его устранения, наложить штраф в размере до миллиарда сумов или приостановить действие лицензии на срок до трех месяцев.

В сентябре текущего года произошел сбой в работе терминалов UzCard, платежных систем PayMe и Click.

После произошедшего ЦБ Узбекистана заявил, что собирается инициировать изменения в законодательстве, наделяющее регулятор правами по надзору и регулированию деятельности розничных платежных систем.

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Теги:
Центральный банк, Узбекистан



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