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Движение транспорта во время дождя

Особенности вождения в дождливую погоду - простые советы от ГУВД

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Водителю стоит помнить, что мокрая дорога таит в себе немало опасностей. ГУВД Ташкента дает советы автолюбителям по вождению в дождь.

ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Мокрая дорога не прощает ошибок. Главное управление внутренних дел Ташкента опубликовало видеоролик, в котором дает полезные советы водителям, чтобы избежать проблем при передвижении по городу в хмурую погоду. 

Так, автолюбителям стоит помнить, что скорость авто не должна превышать 50 км/час, а привычную дистанцию стоит увеличить вдвое, чтобы выиграть время на торможение или объезд внезапно возникшего препятствия. 

Не стоит гонять по лужам, ведь это может навредить и собственному автомобилю (например, вода может попасть в зажигание), и машинам соседей – обдать грязью стекла, например. Кроме того, под лужами может быть яма, что чревато более серьезными проблемами.

Стоит помнить также про противотуманные фары – обязательное условие безопасности на дороге в дождь.

Советы ГУВД придутся узбекистанцам весьма кстати, потому что, по прогнозу синоптиков, на этой неделе в республике ожидается ухудшение погоды, похолодание и осадки в виде дождя, а местами - дождя со снегом.

Теги:
советы, дождь, вождение, Узбекистан



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