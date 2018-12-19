Детей бесплатно обучат основам робототехники в Ташкенте

Мастер-класс в Туринском политехническом университете пройдет 20 декабря в 18:30, также учащиеся смогут расширить знания по физике и математике.

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. В Туринском политехническом университете в Ташкенте 20 декабря в 18:30 пройдет мастер-класс по робототехнике, сообщает Afisha.uz.

Детям покажут, как построить собственного движущегося робота, также они смогут расширить знания по физике, математике и проектированию. По окончанию им вручат сертификаты.

Пресс-служба хокимията Ташкента Юные ташкентцы выиграли золото на Международном конкурсе по робототехнике

Участие в мероприятие бесплатное, всех желающих просят зарегистрироваться по телефону (+998) 98-128-8212.

В начале декабря школьники из Ташкента выиграли золото на Международном конкурсе по робототехнике. Имона Убайдуллаева, Ситора Исламова, Имрон Абдумуратов, Эзоза Абдуразманова, Бобур Холматов представили модель экзоскелета и получили первый приз в номинации "Здоровье". В отдельной номинации были отмечены воспитанники специального детского сада №127 в Мирабадском районе города.