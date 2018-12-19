Эксперты выяснили, довольны ли жители Ташкента работой центров госуслуг

Согласно статистике, каждый четвертый клиент не смог получить требуемую услугу.

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. Специалисты центра развития системы "Электронное правительство" выяснили, довольны ли жители Ташкента работой центров госуслуг.

© Sputnik / Вадим Жернов В Узбекистане центры госуслуг будут выдавать биометрические паспорта

Исследование о степени удовлетворенности населения услугами было проведено в одиннадцати Центрах государственных услуг города Ташкента. С 5 ноября по 5 декабря 2018 года эксперты опросили посетителей ЦГУ во всех районах узбекской столицы.

Согласно данным центра, средний возраст получателя государственных услуг – 38-39 лет.

Лишь 16% опрошенных посетителей обращаются за госуслугами регулярно, 57% граждан посещают ЦГУ впервые, 27% – повторно (за получением результата по лично оставленной ранее заявке, либо для того, чтобы предоставить требуемые, но забытые ими документы).

Кроме того, 68% респондентов узнали о ЦГУ от друзей и знакомых, 24% - через СМИ.

Самыми популярными услугами среди посетителей являются: прием детей в детсад (26,4%), предоставление ИНН (15,4%), выдача новых водительских удостоверений (11,2%).

Хокимият Ташкента В Ташкенте упростят процедуру приема детей в школы

Не все посетители ЦГУ уходят удовлетворенными. Так, согласно статистике, каждый четвертый клиент не смог получить требуемую ему услугу. Среди причин, по которым услуга не была получена, узбекистанцы называли длительное ожидание в очереди, непрофессионализм сотрудников центров, технические неисправности и высокую стоимость услуг.

Однако в целом граждане дали высокую оценку работе ЦГУ в 4,3 балла из 5. Лица, получившие требуемую услугу, оценили работу организации в 4,4 балла, а лица не получившие – в 4 балла ровно. В разрезе районов самыми довольными оказались клиенты ЦГУ Яккасарайского района Ташкента, оценившие работу данного отделения в 4,6 балла. Самой "низкой" оценкой был удостоен Мирзо-Улугбекский Центр - 4,1 балла.