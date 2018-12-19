Эксперты выяснили, довольны ли жители Ташкента работой центров госуслуг

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. Специалисты центра развития системы "Электронное правительство" выяснили, довольны ли жители Ташкента работой центров госуслуг.
Исследование о степени удовлетворенности населения услугами было проведено в одиннадцати Центрах государственных услуг города Ташкента. С 5 ноября по 5 декабря 2018 года эксперты опросили посетителей ЦГУ во всех районах узбекской столицы.
Согласно данным центра, средний возраст получателя государственных услуг – 38-39 лет.
Лишь 16% опрошенных посетителей обращаются за госуслугами регулярно, 57% граждан посещают ЦГУ впервые, 27% – повторно (за получением результата по лично оставленной ранее заявке, либо для того, чтобы предоставить требуемые, но забытые ими документы).
Кроме того, 68% респондентов узнали о ЦГУ от друзей и знакомых, 24% - через СМИ.
Самыми популярными услугами среди посетителей являются: прием детей в детсад (26,4%), предоставление ИНН (15,4%), выдача новых водительских удостоверений (11,2%).
Не все посетители ЦГУ уходят удовлетворенными. Так, согласно статистике, каждый четвертый клиент не смог получить требуемую ему услугу. Среди причин, по которым услуга не была получена, узбекистанцы называли длительное ожидание в очереди, непрофессионализм сотрудников центров, технические неисправности и высокую стоимость услуг.
Однако в целом граждане дали высокую оценку работе ЦГУ в 4,3 балла из 5. Лица, получившие требуемую услугу, оценили работу организации в 4,4 балла, а лица не получившие – в 4 балла ровно. В разрезе районов самыми довольными оказались клиенты ЦГУ Яккасарайского района Ташкента, оценившие работу данного отделения в 4,6 балла. Самой "низкой" оценкой был удостоен Мирзо-Улугбекский Центр - 4,1 балла.