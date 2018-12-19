В Узбекистане исследуют гендерный разрыв в оплате труда

Кроме того, планируется уделить особое внимание трудоустройству женщин из малообеспеченных семей, а также вернувшихся из мест заключения.

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Комитет женщин Узбекистана в 2019 году планирует провести исследование по гендерному разрыву в оплате труда, сообщила на своей странице в Facebook глава комитета Танзила Нарбаева. Анализ проведут при содействии Международной организации труда. Выводы будут учтены при разработке политики по продвижению гендерного равенства и обеспечению занятости женщин.

© Sputnik / Михаил Мордасов В Узбекистане спасают семьи: Комитет женщин представит статистику

Особое внимание в следующем году уделят трудоустройству женщин из малообеспеченных семей, а также вернувшихся из мест заключения.

"Если в 2018 году по специальной адресной программе было трудоустроено десять тысяч малоимущих женщин, то в 2019 году составлен список из 13 тысяч женщин, занятость которых будет обеспечена в первую очередь", — рассказала Нарбаева. По ее словам, на правительственном уровне разработана отдельная программа, выделены средства для создания конкретных рабочих мест.

Глава комитета также уделила внимание развитию женского предпринимательства. Она напомнила, что существенные ресурсы на это направление в уходящем году были выделены как правительством страны, так и Фондом поддержки женщин и семьи. Женщины бесплатно учатся, составляют бизнес-план, а затем по рекомендации комитета получают кредиты на развитие собственного дела.