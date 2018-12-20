Генпрокуратура прокомментировала ход расследования убийства Дилшода Акрамова

Летом неизвестный зарезал главу ППС в его служебном кабинете.

ТАШКЕНТ, 20 дек – Sputnik. Заместитель Генерального прокурора Эркин Юлдашев рассказал о ходе расследования убийства главы ППС Дилшода Акрамова во время конференции в международном пресс-клубе.

"В настоящее время ведутся следственные мероприятия. Я думаю, когда дело дойдет до суда, все заинтересованные лица смогут получить информацию", - сказал Юлдашев.

Стали известны новые подробности убийства начальника ППС Дилшода Акрамова

Начальника Главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка МВД Узбекистана Дилшода Акрамова в августе нашли мертвым с признаками насильственной смерти в своем служебном кабинете.

По подозрению в убийстве арестовали старшего инспектора Управления профилактики правонарушений ГУВД Ташкента Р. Абдуллаева.