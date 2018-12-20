Власти Узбекистана берут граждан под круглосуточную охрану

В республике активно внедряют систему профилактики правонарушений и борьбы с преступностью. В соответствии с ней все дома бесплатно оснастят охранным оборудованием

ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Концепцию "Безопасный дом", которая направлена на обеспечение сохранности имущества физических и юридических лиц.

В соответствии с концепцией, все объекты в стране будут оснащены системой охраны. Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя МВД республики полковник Акрамхон Бобохонов в рамках заседания Пресс-клуба, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Постановлением президента утвердили концепцию "Безопасный дом". Основная идея этой концепции заключается в том, чтобы максимально защитить системой охраны индивидуальное жилье, коммерческие объекты и другие объекты в стране", - рассказал Бобохонов корреспонденту Sputnik Узбекистан.

AP Photo / Anvar Ilyasov До 2022 года во всех регионах появится автоматизированная система охраны

По словам представителя МВД, сегодня в Узбекистане в целях предотвращения преступлений уже установлено свыше 229 тысяч устройств видеонаблюдения – это более 25 тысяч домов и более 13 тысяч объектов предпринимателей по всему Узбекистану подключены к системе охраны.

"До 2022 года инновационная система безопасности, установленная на основе концепции "Безопасный дом" в Ташкенте, будет внедрена по всей республике", - уточнил Бобохонов.

Служба охраны взяла на себя обязательство бесплатно устанавливать оборудования для охраны домов.

Напомним, руководители правоохранительных органов Узбекистана в четверг, 19 декабря, впервые приняли участие в совместной пресс-конференции в Международном пресс-клубе.

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