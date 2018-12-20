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Врач с анализами

В Узбекистане одобрили концепцию "Умной медицины"

CC0 / pixabay.com
Общество
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В ближайшее время в республике также планируется создать "Центр единой медицинской информации", так Минздрав рассчитывает сделать прорыв в раннем определении болезней.

ТАШКЕНТ, 20 дек – Sputnik. В Узбекистане занялись работой над ранним определением и дистанционным лечением различных заболеваний, постановление опубликовано на портале СОВАЗ.

Для этого авторы документы предлагают внедрить концепцию "Умной медицины" и открыть новый "Центр единой медицинской информации".

Врач держит рентгеновский снимок
© Gov.uz
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Одна из основных задач концепции – возможность предоставить медицинскую помощь из любого места и с любого расстояния при помощи телевидения и средств связи, в том числе самых современных.

"Лечащий врач, где бы он ни находился, должен получить возможность в неясных для него случаях консультироваться со специалистом высокого уровня, где бы тот ни находился. В том числе, консультировать данные лучевых, лабораторных, волновых, морфологических и прочих исследований", - уточняется в тексте.

В начале декабря сообщалось о планах запустить проект в 2020 году, теперь он одобрен кабинетом министров республики.

Теги:
Узбекистан, закон, Медицина (наука)



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