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Проект инновационного Дворца молодёжи, который представила Тахмина Турдиалиева

Узбекистанка выиграла международный конкурс архитекторов

© Podrobno.uz
Общество
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Турдиалиева создала эскизы новых общественных и культурных объектов Туркестана, которые помогут привлечь в город туристов.

ТАШКЕНТ, 20 дек – Sputnik. Узбекистанка Тахмина Турдиалиева выиграла международный конкурс архитекторов Turkistan Architect Awards, пишет Podrobno.uz

Девушка стала победителем в номинации "Спорт, образование и наука", презентовав проект инновационного "Дворца молодежи". 

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"Тахмина Турдиалиева является одной из самых молодых и талантливых архитекторов нового поколения Узбекистана. В 2012 году она окончила с отличием Ташкентский архитектурно-строительный институт, является лауреатом Государственной стипендии президента Узбекистана, победителем многих национальных и международных конкурсов", - говорится в сообщении.

Турдиалиева создала эскизы новых общественных и культурных объектов города Туркестан.

Конкурс проходил с 26 октября до 25 ноября 2018 года.

Теги:
дизайнер, Дизайн, Архитектура, Узбекистан



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