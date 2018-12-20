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На шоколадной фабрике

В Узбекистане сократят производство сладостей

© Sputnik / Руслан Кривобок
Общество
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Таким образом правительство намерено стимулировать внедрение и продажу более здоровых продуктов.

ТАШКЕНТ, 20 дек – Sputnik. В 2019 году в Узбекистане будут внедрять рыночные механизмы по распространению здоровых продуктов питания, для этого планируется сократить производство сладостей, говорится в постановлении на Lex.uz.

Документ "О мерах по профилактике неинфекционных заболеваний, поддержке здорового образа жизни и повышению уровня физической активности населения" был опубликован 19 декабря.

Врач с анализами
CC0 / pixabay.com
В Узбекистане одобрили концепцию "Умной медицины"

Кроме того, власти страны намерены ограничить ввоз, производство и продажу других вредных продуктов – с повышенным содержанием жиров, соли и сахара. В результате будет сокращаться потребление лишних калорий, постепенно исчезнет риск ожирения.

Еще один способ – раскладка полезных для здоровья продуктов в магазинах на самых видных местах.

Ранее сообщалось, что правительство Узбекистана одобрило концепцию "Умной медицины". В ближайшее время также откроют "Центр единой медицинской информации".

Теги:
закон, Узбекистан, Медицина и здоровье, Продукты питания



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