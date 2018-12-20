В Узбекистане сократят производство сладостей

ТАШКЕНТ, 20 дек – Sputnik. В 2019 году в Узбекистане будут внедрять рыночные механизмы по распространению здоровых продуктов питания, для этого планируется сократить производство сладостей, говорится в постановлении на Lex.uz.
Документ "О мерах по профилактике неинфекционных заболеваний, поддержке здорового образа жизни и повышению уровня физической активности населения" был опубликован 19 декабря.
Кроме того, власти страны намерены ограничить ввоз, производство и продажу других вредных продуктов – с повышенным содержанием жиров, соли и сахара. В результате будет сокращаться потребление лишних калорий, постепенно исчезнет риск ожирения.
Еще один способ – раскладка полезных для здоровья продуктов в магазинах на самых видных местах.
Ранее сообщалось, что правительство Узбекистана одобрило концепцию "Умной медицины". В ближайшее время также откроют "Центр единой медицинской информации".