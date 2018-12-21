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Встреча главы МИД РФ С.Лаврова с высоким представителем Генсекретаря ООН по Альянсу цивилизаций Н.Насером

Сергей Лавров сообщил об открытии филиала МГИМО в Ташкенте

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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По словам министра, это будет способствовать расширению российского гуманитарного присутствия на пространстве СНГ

ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД РФ ведет работу по открытию филиалов института в Баку и Ташкенте.

Об этом на совместном заседании Наблюдательного и Попечительского совета МГИМО в четверг, 20 декабря, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"МГИМО укрепляет свои позиции и за рубежом. По просьбе руководства Азербайджана и Узбекистана университет провёл подготовительную работу по созданию своих филиалов в этих странах. Сегодня нам предстоит внести соответствующие изменения в Устав МГИМО, что позволит открыть филиалы в Баку и Ташкенте", - сообщил Лавров.

По словам министра, этот шаг будет способствовать расширению российского гуманитарного присутствия на пространстве СНГ.




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