В Чиланзарском районе Ташкента построят 23 девятиэтажных дома

Дома, строящиеся по турецкой технологии, должны быть сданы в эксплуатацию в 2019 году, уже заложен сейсмоустойчивый фундамент.

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. На улице Богистон в Чиланзарском районе Ташкена в ближайшее время достроят 23 девятиэтажных дома на 900 квартир, сообщает пресс-служба.

Ход строительства проконтролировал лично президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства многоквартирных домов на улице Богистон Чиланзарского района в Ташкенте

Дома, строящиеся по турецкой технологии, должны быть сданы в эксплуатацию в 2019 году. Уже заложен фундамент с высоким уровнем сейсмоустойчивости. Предусмотрены все удобства для лиц с инвалидностью. Каждая квартира будет иметь настраиваемую систему отопления и кондиционирования.

Глава государства отметил, что этот массив долже стать одним из самых образцовых в столице Узбекистана.

Мирзиёеву также презентовали проекты по развитию коммунальных сетей Ташкента, капитальному ремонту каналов и благоустройству примыкающих к ним территорий. Он поручил превратить каналы и их окрестности в благоустроенные и безопасные места, где люди могли бы отдыхать и купаться.