17:48 21 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.70
  • EUR9413.74
  • USD8325.59
Поиск
Макет многоквартирных домов на улице Богистон Чиланзарского района в Ташкенте

В Чиланзарском районе Ташкента построят 23 девятиэтажных дома

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Общество
Получить короткую ссылку
72 0 0

Дома, строящиеся по турецкой технологии, должны быть сданы в эксплуатацию в 2019 году, уже заложен сейсмоустойчивый фундамент.

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. На улице Богистон в Чиланзарском районе Ташкена в ближайшее время достроят 23 девятиэтажных дома на 900 квартир, сообщает пресс-служба.

Ход строительства проконтролировал лично президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства многоквартирных домов на улице Богистон Чиланзарского района в Ташкенте
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства многоквартирных домов на улице Богистон Чиланзарского района в Ташкенте

Дома, строящиеся по турецкой технологии, должны быть сданы в эксплуатацию в 2019 году. Уже заложен фундамент с высоким уровнем сейсмоустойчивости. Предусмотрены все удобства для лиц с инвалидностью. Каждая квартира будет иметь настраиваемую систему отопления и кондиционирования.

Глава государства отметил, что этот массив долже стать одним из самых образцовых в столице Узбекистана.

Мирзиёеву также презентовали проекты по развитию коммунальных сетей Ташкента, капитальному ремонту каналов и благоустройству примыкающих к ним территорий. Он поручил превратить каналы и их окрестности в благоустроенные и безопасные места, где люди могли бы отдыхать и купаться.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Про поваров, брак и управление миром: как прошла пресс-конференция Путина
Как собаки работают официантами в одном из кафе Шанхая
Чудесные собаки-официанты в Китае стали любимцами посетителей – видео
Как будет работать программа Обод кишлок в 2019 году
Как благоустроят сельскую местность в 2019 году

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054