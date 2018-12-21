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Студенты в аудитории

Выпускники российских вузов объединились в Узбекистане в ассоциацию

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Новая структура способствует развитию культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран, считают в Россотрудничестве.

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. В Узбекистане создали ассоциацию выпускников российских вузов, сообщает РИА Новости.

Как заявил в Россотрудничестве, эта структура должна способствовать развитию культурно-гуманитарного сотрудничества.

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В конце декабря в Ташкенте прошел форум выпускников российских вузов, его организовывало Россотрудничество при поддержке посольства России. В мероприятии приняли участие выпускники более 100 учебных заведений, представители Министерства иностранных дел России, общественных и государственных организаций республики.

На сегодня в России обучаются 23 тысячи студентов из Узбекистана, а в республике, в свою очередь, работают филиалы четырех российских вузов – МГУ, Российского экономического университета имени Плеханова, Российской государственного университета нефти и газа имени Губкина, Национального исследовательского технического университета "МИСиС".

Теги:
ВУЗ, Россия, Узбекистан



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