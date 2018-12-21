Выпускники российских вузов объединились в Узбекистане в ассоциацию

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. В Узбекистане создали ассоциацию выпускников российских вузов, сообщает РИА Новости.

Как заявил в Россотрудничестве, эта структура должна способствовать развитию культурно-гуманитарного сотрудничества.

© Sputnik / Владимир Астапкович Почему Усманов хочет помогать студентам Узбекистана

В конце декабря в Ташкенте прошел форум выпускников российских вузов, его организовывало Россотрудничество при поддержке посольства России. В мероприятии приняли участие выпускники более 100 учебных заведений, представители Министерства иностранных дел России, общественных и государственных организаций республики.

На сегодня в России обучаются 23 тысячи студентов из Узбекистана, а в республике, в свою очередь, работают филиалы четырех российских вузов – МГУ, Российского экономического университета имени Плеханова, Российской государственного университета нефти и газа имени Губкина, Национального исследовательского технического университета "МИСиС".