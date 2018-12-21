Мирзиёев проверил новые дома в Сергелийском районе

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проинспектировал дома, строящиеся в Сергелийском районе, сообщает пресс-служба.
На территории схода граждан махалли "Чоштепа" возводятся 66 семиэтажных домов.
Глава Узбекистана посещал стройку в июле этого года, тогда только закончилась закладка фундамента. За пять месяцев здесь завершилось строительство 21 дома на 1 176 квартир. Возведение остальных домов продолжается.
Внешние стены зданий, построенных на основе инновационных технологий, покрыты энергосберегающими материалами, что обеспечит оптимальную температуру зимой и летом.
В массиве построен махаллинский центр, в котором имеются кабинеты для председателя махалли и его советников, товарищества частных собственников жилья, инспектора по профилактике, библиотека.
Шавкат Мирзиёев посетил также строительный участок рядом с массивом №8 района, где будут возведены 27 девятиэтажных домов.