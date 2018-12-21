Мирзиёев проверил новые дома в Сергелийском районе

Внешние стены возводимых в Сергелийском районе домов построены на основе турецких технологий и покрыты энергосберегающими материалами.

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проинспектировал дома, строящиеся в Сергелийском районе, сообщает пресс-служба.

На территории схода граждан махалли "Чоштепа" возводятся 66 семиэтажных домов.

Глава Узбекистана посещал стройку в июле этого года, тогда только закончилась закладка фундамента. За пять месяцев здесь завершилось строительство 21 дома на 1 176 квартир. Возведение остальных домов продолжается.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Строительство домов в Сергелийском районе Ташкента

Внешние стены зданий, построенных на основе инновационных технологий, покрыты энергосберегающими материалами, что обеспечит оптимальную температуру зимой и летом.

© Пресс-служба президента Узбекистана. В Чиланзарском районе Ташкента построят 23 девятиэтажных дома

Президент осмотрел один из домов. Он отметил, что в сфере строительства создана новая система, которая наряду с обеспечением населения жильем создает множество рабочих мест.

В массиве построен махаллинский центр, в котором имеются кабинеты для председателя махалли и его советников, товарищества частных собственников жилья, инспектора по профилактике, библиотека.

Шавкат Мирзиёев посетил также строительный участок рядом с массивом №8 района, где будут возведены 27 девятиэтажных домов.