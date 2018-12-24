У популярных актеров Мамажонова и Саъдуллаевой родился сын

ТАШКЕНТ, 24 дек - Sputnik. У популярных узбекистанских актеров Йигитали Мамажонова и Мукаддас Саъдуллаевой родился сын.
Радостным событием Мукаддас поделилась со своими на собственной странице в Instagram.
"Добро пожаловать в нашу семью, мой Абу Бакир! Пусть Бог сделает твою жизнь прекрасной", - написала она.
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Allohga hamdu sanolar bo'lsin. Oilamizga Xush kelibsan pahlavonim AbuBakr! Alloh taqdiringni go'zal qilsin. Baxtimizga Solih farzand bo'lib voyaga yetgin Omin! ✨💋❤️ #AllohimgaBehisobShukurYaxshiYomonKunimUchun #Alhamdulillah #OilamMeniBaxtim❤️ #SadiyaxonAbuBakirAllohimBerganMojizalari ❤️
Напомним, в декабре Йигитали и Мукаддас сыграли свадьбу.
Для Йигитали Мамажонова это уже третий по счету брак. В первый раз он был женат на заслуженной артистке Узбекистана Райхон Ганиевой. У пары родились близнецы, однако после трех лет совместной жизни артисты развелись.
Во второй раз Мамажонов женился на девушке из Шымкента, у них родилась дочь. Однако вторая попытка также закончилась крахом – он развелся менее чем через год после свадьбы.
Для Мукаддас Саъдуллаевой это второй брак.