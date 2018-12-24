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Новорожденный ребенок

У популярных актеров Мамажонова и Саъдуллаевой родился сын

CC0 / pixabay
Общество
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Пара недавно официально оформила свои отношения и сыграла свадьбу. Теперь у супругов прибавление семейства.

ТАШКЕНТ, 24 дек - Sputnik. У популярных узбекистанских актеров Йигитали Мамажонова и Мукаддас Саъдуллаевой родился сын.

Радостным событием Мукаддас поделилась со своими на собственной странице в Instagram.

"Добро пожаловать в нашу семью, мой Абу Бакир! Пусть Бог сделает твою жизнь прекрасной", - написала она.

Йигитали Мамажонов и Мукаддас Саъдуллаева
© instagram / alimamadzhanov
Туйлар муборак: актеры Йигитали Мамажонов и Мукаддас Саъдуллаева поженились

Напомним, в декабре Йигитали и Мукаддас сыграли свадьбу.

Для Йигитали Мамажонова это уже третий по счету брак. В первый раз он был женат на заслуженной артистке Узбекистана Райхон Ганиевой. У пары родились близнецы, однако после трех лет совместной жизни артисты развелись.

Во второй раз Мамажонов женился на девушке из Шымкента, у них родилась дочь. Однако вторая попытка также закончилась крахом – он развелся менее чем через год после свадьбы.

Для Мукаддас Саъдуллаевой это второй брак.




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