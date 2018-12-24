Университет Инха в Ташкенте будет сотрудничать с южнокорейской IT-компанией

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Ректор Университета Инха в Ташкенте (IUT) Музаффар Джалалов и гендиректор южнокорейской IT-компании SRPOST О Чанг-Ёнг подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.

Стороны договорились о сотрудничестве в сфере электронного государства и информационно-коммуникационных технологий. Кроме того, планируется реализовывать совместные проекты с привлечением студенческого и профессорско-преподавательского состава университета.

Университет Инха в Ташкенте был создан в 2014 году как результат сотрудничества между Университетом Инха Южной Кореи и правительством Узбекистана.

Компания SRPOST основана в 2007 году в Южной Корее. Ее сотрудники занимаются, в частности, развитием почтовой системы и разработкой программного обеспечения для Национального Совета управления бизнесом.