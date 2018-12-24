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Подготовка Ташкента к празднованию Нового Года

Какие улицы Ташкента перекроют из-за празднования Нового года

Sputnik / Дильшода Рахматова
Общество
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ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. В Ташкенте в связи с проведением праздничных мероприятий с 24 декабря по 10 января перекроют автомобильное движение на нескольких улицах. Об этом сообщает пресс-служба хокимията столицы.

Нельзя будет проехать по следующим участкам:

  • улица Буюк Турон — от ул. А. Навои до ул. Ислама Каримова;
  • улица Зарафшон — от ул. А. Навои до ул. Ислама Каримова;
  • улица Матбуочилар — от ул. Ш. Рашидова до сквера А. Темура;
  • улица Бухоро — от ул. Буюк Турон до ул. Тараса Шевченко;
  • улица Истиклол — от ул. Буюк Турон до ул. Мустакиллик;
  • улица Мустакиллик — от ул. Зарафшон до сквера А. Темура;
  • улица Себзор — от ул. А. Навои до здания цирка;
  • улица Сугалли-ота — от ул. Заргарлик до ул. Дилбанд.
Какие улицы Ташкента перекроют из-за празднования Нового года
Пресс-служба хокимията Ташкента
Какие улицы Ташкента перекроют из-за празднования Нового года

Кроме того, в случае необходимости могут временно ограничить движение около следующих объектов:

  • ТЦ Compass;
  • Дворец искусств "Истиклол";
  • ТЦ NEXT;
  • Дворец культуры и отдыха Бектемирского района;
  • Дворец культуры железнодорожников;
  • Центральный парк им. Мирзо Улугбека,
  • Green park (Сергелийский район);
  • "Экопарк";
  • Ташкентский зоопарк;
  • Парк культуры и отдыха "Ашхабад".

Хокимият столицы приносит извинения за возможные неудобства.

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Теги:
Новый год, Дорожное движение, Ташкент



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