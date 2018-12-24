ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. В Ташкенте в связи с проведением праздничных мероприятий с 24 декабря по 10 января перекроют автомобильное движение на нескольких улицах. Об этом сообщает пресс-служба хокимията столицы.

Нельзя будет проехать по следующим участкам:

улица Буюк Турон — от ул. А. Навои до ул. Ислама Каримова;

улица Зарафшон — от ул. А. Навои до ул. Ислама Каримова;

улица Матбуочилар — от ул. Ш. Рашидова до сквера А. Темура;

улица Бухоро — от ул. Буюк Турон до ул. Тараса Шевченко;

улица Истиклол — от ул. Буюк Турон до ул. Мустакиллик;

улица Мустакиллик — от ул. Зарафшон до сквера А. Темура;

улица Себзор — от ул. А. Навои до здания цирка;

улица Сугалли-ота — от ул. Заргарлик до ул. Дилбанд.

Пресс-служба хокимията Ташкента Какие улицы Ташкента перекроют из-за празднования Нового года

Кроме того, в случае необходимости могут временно ограничить движение около следующих объектов:

ТЦ Compass;

Дворец искусств "Истиклол";

ТЦ NEXT;

Дворец культуры и отдыха Бектемирского района;

Дворец культуры железнодорожников;

Центральный парк им. Мирзо Улугбека,

Green park (Сергелийский район);

"Экопарк";

Ташкентский зоопарк;

Парк культуры и отдыха "Ашхабад".

Хокимият столицы приносит извинения за возможные неудобства.