ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. В Ташкенте в связи с проведением праздничных мероприятий с 24 декабря по 10 января перекроют автомобильное движение на нескольких улицах. Об этом сообщает пресс-служба хокимията столицы.
Нельзя будет проехать по следующим участкам:
- улица Буюк Турон — от ул. А. Навои до ул. Ислама Каримова;
- улица Зарафшон — от ул. А. Навои до ул. Ислама Каримова;
- улица Матбуочилар — от ул. Ш. Рашидова до сквера А. Темура;
- улица Бухоро — от ул. Буюк Турон до ул. Тараса Шевченко;
- улица Истиклол — от ул. Буюк Турон до ул. Мустакиллик;
- улица Мустакиллик — от ул. Зарафшон до сквера А. Темура;
- улица Себзор — от ул. А. Навои до здания цирка;
- улица Сугалли-ота — от ул. Заргарлик до ул. Дилбанд.
Пресс-служба хокимията Ташкента
Какие улицы Ташкента перекроют из-за празднования Нового года
Кроме того, в случае необходимости могут временно ограничить движение около следующих объектов:
- ТЦ Compass;
- Дворец искусств "Истиклол";
- ТЦ NEXT;
- Дворец культуры и отдыха Бектемирского района;
- Дворец культуры железнодорожников;
- Центральный парк им. Мирзо Улугбека,
- Green park (Сергелийский район);
- "Экопарк";
- Ташкентский зоопарк;
- Парк культуры и отдыха "Ашхабад".
Хокимият столицы приносит извинения за возможные неудобства.