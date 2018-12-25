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Авария с рейсовым автобусом в Ташкенте

Режим работы автобусов в Ташкенте продлят на один час 31 декабря

Фото предоставлено очевидцем события
Общество
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Мера принята властями города для удобства жителей и туристов.

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. Режим работы автобусов в Ташкенте продлят на один час 31 декабря. Об этом передает пресс-служба АО "Тошшахартрансхизмат".

Кроме того, в связи с новогодними праздниками до 10 января 2019 года будут изменены схемы движения различных маршрутов, среди них: № 53, 90, 91, 115, 33, 55, 96, 9, 17, 52, 150, 13, 69, 107, 4, 48, 87, 94 и 146.

Напомним, ранее хокимият узбекской столицы сообщил, что в связи с проведением праздничных мероприятий с 24 декабря по 10 января перекроют автомобильное движение на некоторых улицах городах. 

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Теги:
Тошшахартрансхизмат, автобусы, Ташкент, Узбекистан



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