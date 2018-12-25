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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня.

Сколько раз узбекистанцы обращались к российскому омбудсмену в 2018 году

Sputnik / Александр Натрускин
Общество
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Обращения касались уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства, а также миграционных проблем.

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова получила в 2018 году почти 600 обращений с жалобами и просьбами из разных стран в этом году, сообщает РИА-Новости со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

"В этом году к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с различными жалобами и просьбами о помощи поступило почти 600 обращений из зарубежных стран. Больше всего заявлений пришло с Украины — 181. Среди стран Запада первое место занимают Соединенные Штаты", - говорится в сообщении.

Обращения касаются, в первую очередь, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства, в частности, речь идет об условиях содержания в исправительных учреждениях и изоляторах. Также омбудсмену пишут о миграционных проблемах.

За 2018 год Москальковой поступило 66 обращений из Казахстана, 39 из Белоруссии, 37 из Азербайджана, 35 из Узбекистана и 29 из США.

Жалобы в большей степени поступали из тех регионов, где сейчас введено военное положение.




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