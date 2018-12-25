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Родители тройняшек из Ташкента получили в подарок от президента Cobalt

Родители Шавката, Миромона и Мирзиё получили подарок от Шавката Мирзиёева

"Дарё"
Общество
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20210

Этот случай стал не первым, когда тройняшек назвали в честь действующего главы Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. Родители тройняшек, которых назвали Шавкатом, Миромоном и Мирзиё в честь действующего президента Узбекистана получили в подарок от главы государства автомобиль Cobalt, сообщает "Дарё".

Сразу три сына родились 18 декабря в Ташкенте у Руслана Корёгдиева и Мохигул Шойикуловой. Мальчики получили имена в честь президента Шавката Мирзиёева. 

Родители тройняшек получили подарки от президента
"Дарё"
Родители тройняшек получили подарки от президента

От главы государства счастливой семье достался не только автомобиль, но и три детские коляски, а также другие презенты.

Этот не первый случай, когда дети получили имена в честь президента Мирзиёева. Год назад Мансурбек Матжонов из Хорезма назвал трех сыновей Шавкатом, Миромоном и Мирзиё. В апреле 2017 года такие же имена получили тройняшки из Бухары.




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