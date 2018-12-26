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Новогодние игрушки и гирлянды на главной елке Узбекистана

Как не зажечь елку и квартиру на Новый год, рассказали в МЧС Узбекистана

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Узбекистанцам напомнили правила техники безопасности, соблюдение которых поможет избежать трагедии в новогодние праздники.

ТАШКЕНТ, 26 дек - Sputnik. Новогоднее дерево нужно установить таким образом, чтобы оно не мешало ходить по комнате и не заслоняло двери, напомнили в МЧС Узбекистана.

Нельзя украшать елку игрушками, которые легко воспламеняются, обкладывать подставку под деревом обычной ватой, украшать дерево горящими свечками. Эти правила относятся как к живым елкам, так и к искусственным.

"При горении искусственной елки выделяются очень вредные вещества. А капелька горящего пластика, попав на кожу, оставит ожог более глубокий, чем настоящий раскаленный уголек", - добавили в МЧС.

После праздников елку следует как можно скорее разобрать: искусственную убрать до следующего праздника, а живую вынести из дома, потому что высохшая хвоя легко загорается.

Шар на новогодней елке
© Sputnik / Андрей Иглов
Узбекистанцам напомнили правила установки новогодней елки
Электрические гирлянды тоже могут стать причиной пожара или электротравмы. Гирлянда безопасна, если прошла сертификацию и во время хранения на складе магазина не была испорчена. Перед включением гирлянды в сеть следует убедиться, что она исправна. Много пожаров в новогодние праздники случается из-за короткого замыкания.

Необходимо также обратить внимание на изоляцию проводов гирлянды. Она должна быть монолитной, без разрывов и повреждений, особенно в местах присоединения лампочек. Если при включении провода сильно нагреваются или плавятся, пользоваться такой гирляндой нельзя.

Применение пиротехнических изделий также может привести не только к пожару, но и к серьезным травмам. Неосторожное использование некачественной пиротехники может оставить без конечностей или пальцев рук.




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