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Разбитые дороги

В ГУВД Ташкента пояснили, кто отвечает за ремонт столичных дорог

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
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К сотрудникам правоохранительных органов часто обращаются с вопросом, могут ли они "починить дорогу в таком-то месте".

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Ответственность за состояние проезжей части в Ташкенте возложена на хокимият города, Республиканский дорожный фонд и Государственный комитет Узбекистана по автомобильным дорогам. Об этом напомнили в пресс-службе ГУВД столицы.

Сотрудники Управления безопасности дорожного движения ГУВД столицы проводят мониторинг состояния дорог и в случае обнаружения несоответствия установленным нормам направляют предписания в упомянутые выше структуры. Ремонт — не в их компетенции.

Напомним номер телефона доверия Государственного комитета по автомобильным дорогам: (+998 71) 237 26 23. Высказать пожелания и предложения можно в период с 09:00 до 17:00. Все обращения рассматриваются в течение одного рабочего дня.

Теги:
ГУВД Ташкента, ремонт дорог, Ташкент



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