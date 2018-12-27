Как встречают Новый год лидеры стран Центральной Азии

Гурбангулы Бердымухамедов везде появляется с внуком, а Нурсултан Назарбаев почти каждый год отправляется в Алматы.

ТАШКЕНТ, 27 дек - Sputnik. Лидеры государств Центральной Азии преимущественно встречают главный зимний праздник в кругу семьи, пишет газета "Коммерсантъ".

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во многих местах появляется с любимым внуком Керимгулы. Недавно они вместе пришли на публичное мероприятие, где исполнили написанную мальчиком песню.

По словам дочери главы Казахстана Дариги Назарбаевой, на Новый год их семья всегда собирается вместе – внуки и правнуки. Они отправляются в дом президента в Алматы.

"То есть здесь ничего такого, чтобы удивить казахстанцев, сказать не могу, мы просто такая же семья, такие же люди, так же радуемся, любим собираться вместе. И обязательно кушать бешбармак нашей мамы", - отмечает женщина.

Приверженцем домашних праздников является и глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, 2018 год он впервые встречал в должности президента. Что касается главы Таджикистана Эмомали Рахмона, то в конце 2016 года его видели катающимся вместе с супругой на лыжах и снегоходе на курорте "Сефад-Дара", а в прошлом году он ограничился обращением с поздравлением таджикистанцам.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в прошлом году отмечал праздник в кругу семьи, про планы на предстоящую дату пока ничего не известно.

В отличие от соседних республик, глава государства не принимает участие в публичных новогодних торжествах. Как и его предшественники, а также коллеги из других стран, он поздравляет граждан в видеообращении.