В Узбекистане списывают пенсионные долги

Речь идет о так называемой амнистии на излишне выплаченные деньги, их ранее выявили в результате проверок.

ТАШКЕНТ, 28 дек - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выпустил закон о так называемой "амнистии по пенсионным долгам", его опубликовала УзА.

Речь в документе "О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2019 год" идет о списании Министерством финансов суммы остатков излишне выплаченных гражданам пенсий, которые ранее были выявлены в результате проверок.

© Sputnik / Яков Берлинер Пенсии в Узбекистане рассчитают из суммы страховых взносов

Это позволит бороться с последствиями незаконной деятельности тех организаций и фирм, которые не выплачивали средства в пенсионный и социальный фонды, выдавали "серые" зарплаты в конвертах.

Ранее сообщалось, что пенсии в Узбекистане скоро начнут рассчитывать из суммы страховых взносов, изменения также вступят в силу в 2019 году.