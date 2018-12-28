14:51 28 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB120.91
  • EUR9479.57
  • USD8339.55
Поиск
Кошелек с деньгами

В Узбекистане списывают пенсионные долги

Sputnik
Общество
Получить короткую ссылку
50 0 0

Речь идет о так называемой амнистии на излишне выплаченные деньги, их ранее выявили в результате проверок.

ТАШКЕНТ, 28 дек - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выпустил закон о так называемой "амнистии по пенсионным долгам", его опубликовала УзА.

Речь в документе "О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2019 год" идет о списании Министерством финансов суммы остатков излишне выплаченных гражданам пенсий, которые ранее были выявлены в результате проверок.

На территории Дома престарелых
© Sputnik / Яков Берлинер
Пенсии в Узбекистане рассчитают из суммы страховых взносов

Это позволит бороться с последствиями незаконной деятельности тех организаций и фирм, которые не выплачивали средства в пенсионный и социальный фонды, выдавали "серые" зарплаты в конвертах.

Ранее сообщалось, что пенсии в Узбекистане скоро начнут рассчитывать из суммы страховых взносов, изменения также вступят в силу в 2019 году.

Теги:
закон, долги, Узбекистан, пенсия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Обид Асомов
Невосполнимые утраты 2018 года
Новогодний Ташкент
Новогоднее настроение на улицах Ташкента: столица к празднику готова
Как открыть и с чем сочетать главный новогодний напиток

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054