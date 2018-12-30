Кто возместит ущерб, если государство изымает землю для своих нужд

ТАШКЕНТ, 30 дек - Sputnik. В Узбекистане утвердили порядок, как будут возмещать ущерб физическим и юридическим лицам в связи с изъятием земельных участков для государственных или общественных нужд, пишет norma.uz.

© Sputnik / Андрей Варенков Узбекистанцам разъяснили механизм изъятия земельных участков

Ранее выплаты производились из государственных и частных источников. Теперь созданы 15 централизованных фондов по возмещению причиненного ущерба. Республиканский фонд будет выплачивать компенсацию за ущерб, причиненный на основе программ и поручений президента республики. Территориальные фонды при Совете Министров Каракалпакстана, областей и города Ташкента возмещают ущерб, причиненный по инициативе Совета Министров Каракалпакстана, областей и города Ташкента.

Нельзя будет изымать земельные участки без разрешения фондов. К тому же, при этих структурах станет действовать Наблюдательный совет, который и будет принимать решение о компенсациях.