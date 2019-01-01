В Узбекистане выросли минимальные цены на водку и коньяк

ТАШКЕНТ, 1 янв - Sputnik. Узбекистан с 1 января ввел новые минимальные оптово-отпускные и розничные цены на алкогольную продукцию (за исключением пива). В частности, цена на водку в розницу выросла на 15,6%.

Соответствующее постановление правительства обнародовано на сайте национальной базы законодательства.

Минимальная оптовая цена на водку увеличена с 16 тысяч до 19,4 тысячи сумов (+21,2%), розничная - с 19,2 тысячи до 23,2 тысячи сумов за литр (+15,6%), указывается в тексте постановления.

На вино – с 6,5 тысячи до 8 тысячи сумов (+23%) и с 7,8 тысячи до 9,6 тысячи сумов (+23%) соответственно.

Минимальная оптово-отпускная цена на коньяк выросла с 22 тысяч до 29 тысяч сумов (+31,8%), розничная - с 26,4 тысячи до 34,6 тысячи сумов (+24,6%) за литр.

Впервые минимальные цены на алкогольную продукцию (за исключением пива) в Узбекистане были введены с 1 января 2010 года. За это время минимальные цены на алкоголь выросли почти в 2,5 раза.

По расчетам правительства, введение данной меры лишает теневую продукцию основного конкурентного преимущества - низкой цены, и будет способствовать увеличению бюджетных поступлений.