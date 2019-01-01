14:57 01 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB119.85
  • EUR9533.34
  • USD8336.25
Поиск
Продажа алкоголя

В Узбекистане выросли минимальные цены на водку и коньяк

© Sputnik / Руслан Кривобок
Общество
Получить короткую ссылку
148 0 0

Власти намерены с помощью данной инициативы лишить теневую продукцию основного конкурентного преимущества - низкой цены.

ТАШКЕНТ, 1 янв - Sputnik. Узбекистан с 1 января ввел новые минимальные оптово-отпускные и розничные цены на алкогольную продукцию (за исключением пива). В частности, цена на водку в розницу выросла на 15,6%.

Соответствующее постановление правительства обнародовано на сайте национальной базы законодательства.

Минимальная оптовая цена на водку увеличена с 16 тысяч до 19,4 тысячи сумов (+21,2%), розничная - с 19,2 тысячи до 23,2 тысячи сумов за литр (+15,6%), указывается в тексте постановления.

Наручники
© Flickr/ houstondwiPhotos mp
В Узбекистан вернут вытрезвители

На вино – с 6,5 тысячи до 8 тысячи сумов (+23%) и с 7,8 тысячи до 9,6 тысячи сумов (+23%) соответственно.

Минимальная оптово-отпускная цена на коньяк выросла с 22 тысяч до 29 тысяч сумов (+31,8%), розничная - с 26,4 тысячи до 34,6 тысячи сумов (+24,6%) за литр.

Впервые минимальные цены на алкогольную продукцию (за исключением пива) в Узбекистане были введены с 1 января 2010 года. За это время минимальные цены на алкоголь выросли почти в 2,5 раза.

По расчетам правительства, введение данной меры лишает теневую продукцию основного конкурентного преимущества - низкой цены, и будет способствовать увеличению бюджетных поступлений.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Такие разные, или История елочных игрушек СССР – фотопарад
Счет идет на часы: спасатели ищут людей под обломками дома в Магнитогорске
Двенадцать дней счастья
Сколько отдыхаем в 2019 году

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054