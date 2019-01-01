Мирзиёев выразил соболезнования Путину в связи с трагедией в Магнитогорске

В Магнитогорске рано утром 31 декабря в результате взрыва газа обрушился подъезд в многоэтажном жилом доме. В зоне обрушения проживали 120 человек. На данный момент подтверждена гибель восьми человек, судьба десятков жильцов остается неизвестной.

ТАШКЕНТ, 1 янв - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил своему российскому коллеге Владимиру Путину телеграмму со словами скорби по поводу трагедии в Магнитогорске.

"Мирзиёев выразил президенту России глубокие соболезнования в связи трагическими последствиями обрушения жилого дома в городе Магнитогорске", - сообщает пресс-служба главы государства.

МЧС РФ МИД Узбекистана опроверг наличие пострадавших узбекистанцев в Магнитогорске

Напомним, в Магнитогорске рано утром 31 декабря в результате взрыва газа обрушился подъезд в многоэтажном жилом доме. В зоне обрушения проживали 120 человек.

На данный момент подтверждена гибель восьми человек, судьба десятков жильцов остается неизвестной.

По информации Генерального консульства Узбекистана в Екатеринбурге, среди пострадавших от обрушения жилого дома в городе Магнитагорске узбекских граждан нет.

Генконсульство продолжает внимательно следить за ситуацией вокруг трагедии.