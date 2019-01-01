18:56 01 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB119.85
  • EUR9533.34
  • USD8336.25
Поиск
Гвоздики

Мирзиёев выразил соболезнования Путину в связи с трагедией в Магнитогорске

Sputnik
Общество
Получить короткую ссылку
29 0 0

В Магнитогорске рано утром 31 декабря в результате взрыва газа обрушился подъезд в многоэтажном жилом доме. В зоне обрушения проживали 120 человек. На данный момент подтверждена гибель восьми человек, судьба десятков жильцов остается неизвестной.

ТАШКЕНТ, 1 янв - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил своему российскому коллеге Владимиру Путину телеграмму со словами скорби по поводу трагедии в Магнитогорске.

"Мирзиёев выразил президенту России глубокие соболезнования в связи трагическими последствиями обрушения жилого дома в городе Магнитогорске", - сообщает пресс-служба главы государства.

МЧС РФ
МИД Узбекистана опроверг наличие пострадавших узбекистанцев в Магнитогорске

Напомним, в Магнитогорске рано утром 31 декабря в результате взрыва газа обрушился подъезд в многоэтажном жилом доме. В зоне обрушения проживали 120 человек.

На данный момент подтверждена гибель восьми человек, судьба десятков жильцов  остается неизвестной.

По информации Генерального консульства Узбекистана в Екатеринбурге, среди пострадавших от обрушения жилого дома в городе Магнитагорске узбекских граждан нет.

Генконсульство продолжает внимательно следить за ситуацией вокруг трагедии.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Такие разные, или История елочных игрушек СССР – фотопарад
Невероятно, но факт: австралиец пожарил яичницу под стеклом авто – видео
Как уберечься на скользкой дороге

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054