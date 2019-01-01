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Счастливый вечер: трогательное фото опубликовала семья Ислама Каримова

© Фото: фонд Ислама Каримова
Общество
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Снимок был сделан в 2015 году в Ташкенте. На фото первый президент Узбекистана изображен вместе со своей супругой.

ТАШКЕНТ, 1 янв - Sputnik. На собственной странице фонда Ислама Каримова в Telegram появилось неизвестное до сей поры семейное фото первого президента.

Снимок был сделан в 2015 году в Ташкенте. На фото первый президент Узбекистана изображен вместе со своей супругой – Татьяной Акбаровной на фоне новогодней елки.

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Фото необычно тем, что на нем Ислам Каримов предстает в неформальной обстановке, с семьей, он улыбается.

© Фото: фонд Ислама Каримова
Ислам Каримов с семьей

Ранее на страницах Фонда появилось фото Ислама Каримова, на котором он показывает внучке Мариам вечерний Ташкент.

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