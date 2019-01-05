Круче "Санта-Барбары": история любви Гули Мурадовой и ее мужа – лорда

Пара познакомилась в 2013 году в Англии, в то время узбечка Гули Мурадова работала официанткой.

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Узбечка Гули Мурадова стала женой английского лорда и мультимиллионера Мухаммеда Илтафа, пишет издание Daily Mail. Ради этого брака англичанин развелся с первой супругой, которая всячески старалась сохранить союз, длившийся четверть века.

Мухаммед Илтаф и Гули Мурадова познакомились в 2013 году в Англии, в то время девушка работала официанткой. Разница в возрасте в 45 лет не помешала им влюбиться друг в друга.

Однажды уже бывшая жена лорда поскандалила с Мурадовой в кафе, после чего та решила вернуться в родной Узбекистан. Но мультимиллионер отправился за ней и сделал девушке предложение. Церемония бракосочетания состоялась в декабре прошлого года, событие отпраздновали в пятизвездочном отеле Grosvenor House.

По данным издания, новая жена лорда на 15 лет моложе его дочери. Мурадова уже именует себя леди Гули.

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