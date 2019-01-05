Круче "Санта-Барбары": история любви Гули Мурадовой и ее мужа – лорда

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Узбечка Гули Мурадова стала женой английского лорда и мультимиллионера Мухаммеда Илтафа, пишет издание Daily Mail. Ради этого брака англичанин развелся с первой супругой, которая всячески старалась сохранить союз, длившийся четверть века.
Мухаммед Илтаф и Гули Мурадова познакомились в 2013 году в Англии, в то время девушка работала официанткой. Разница в возрасте в 45 лет не помешала им влюбиться друг в друга.
По данным издания, новая жена лорда на 15 лет моложе его дочери. Мурадова уже именует себя леди Гули.
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