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Дехканский рынок в Ташкенте

На месте Авиасозлара в Ташкенте построят торговый комплекс и парковку

Министерство юстиции
Общество
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На сегодня дехканский базар находится в упадочном состоянии – торговцы раскладывают товар на полу, зафиксированы случаи коррупции.

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. На месте дехканского рынка "Кадышева" (Авиасозлар) в Ташкенте построят торгово-бытовой комплекс, говорится в постановлении кабинета министров Узбекистана.

В ближайшее время правительство намерено также построить там парковки и расширить дороги.

Общая стоимость проекта может составить около 100 миллионов долларов, его планирует реализовать компания Auto Solution.

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Пресс-служба ГУВД Ташкента
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Сейчас, по мнению властей, состояние этого места не лучшее – торговцы раскладывают товар на полу, здание аварийное. В сентябре 2018 года задержали с поличным директора рынка за попытку дать взятку в 550 долларов главе Яшнабадского районного отдела Департамента Генпрокуратуры.

Кроме того, два года назад на базаре провели косметический ремонт, но он также не улучшил ситуацию.

Теги:
реконструкция, Ташкент, рынок



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