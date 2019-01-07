На месте Авиасозлара в Ташкенте построят торговый комплекс и парковку

На сегодня дехканский базар находится в упадочном состоянии – торговцы раскладывают товар на полу, зафиксированы случаи коррупции.

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. На месте дехканского рынка "Кадышева" (Авиасозлар) в Ташкенте построят торгово-бытовой комплекс, говорится в постановлении кабинета министров Узбекистана.

В ближайшее время правительство намерено также построить там парковки и расширить дороги.

Общая стоимость проекта может составить около 100 миллионов долларов, его планирует реализовать компания Auto Solution.

Пресс-служба ГУВД Ташкента Ташкентец требовал у предпринимателя деньги за торговые точки

Сейчас, по мнению властей, состояние этого места не лучшее – торговцы раскладывают товар на полу, здание аварийное. В сентябре 2018 года задержали с поличным директора рынка за попытку дать взятку в 550 долларов главе Яшнабадского районного отдела Департамента Генпрокуратуры.

Кроме того, два года назад на базаре провели косметический ремонт, но он также не улучшил ситуацию.