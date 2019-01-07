Сколько православных отпраздновали Рождество в главном соборе Ташкента

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Около 5 тысяч православных пришли на рождественскую службу в Свято-Успенский кафедральный собор в Ташкенте в ночь на 7 января, сообщает РИА Новости.

Праздничную литургию совершил глава Среднеазиатского митрополичьего округа, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий.

В праздничном послании верующим он сказал, что "надо жить по тем нравственным ценностям, которые дал нам Господь" и отметил, что наступило непростое время – время больших опасностей и серьезных искушений.

Параллельно в столице Узбекистана к рождественским праздникам социальная служба епархии проводит благотворительную акцию "Собери подарок ребенку".

В Узбекистане преобладает ислам, православие – религия заметного меньшинства, около 4% от всего населения по данным на 2015 год. Сегодня в республике действуют 37 приходов Русской православной церкви, работают три монастыря. Все приходы объединяет Ташкентская епархия.