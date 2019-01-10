Сотовые операторы Узбекистана предупреждают о массовом мобильном спаме

В спам-рассылке гражданам, которые отправят данное сообщение 20 другим абонентам, обещают бонус. В результате это сообщение успели распространить среди большого количества абонентов.

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Ведущие сотовые операторы Узбекистана - UMS, Beeline и Uzmobile - предупредили граждан республики о массовой спам-рассылке.

Как сообщает Узбекское телеграфное агентство, посредством SMS, мессенджеров и социальных сетей распространяется сообщение, в котором говорится, что оператор, якобы в свой день рождения дарит бонусы в виде бесплатных интернет-трафика и минут.

Для того, чтобы получить этот бонус, необходимо отправить это же сообщение 20 другим абонентам. В результате это сообщение успели распространить среди большого количества абонентов.

Операторы заверили, что это ложная информация. Они просят абонентов быть бдительными и пообещали предпринять меры по выявлению и блокировке источников спама.