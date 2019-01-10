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Продажа энергетических напитков

В Узбекистане запретили продажу энергетиков несовершеннолетним

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Продажа энергетических напитков несовершеннолетним будет наказываться штрафом от пяти до десяти минимальных заработных плат.

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. В Узбекистане запретили продаже энергетиков несовершеннолетним. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сегодня подписал поправки в законодательство.

Также в Узбекистане введен запрет на рекламу энергетиков в электронных СМИ с 07.00 до 22.00 (05.00-20.00 мск), а также безвозмездное распространение образцов энергетических напитков в целях рекламы среди несовершеннолетних. В документе говорится, что реклама энергетических напитков должна сопровождаться предупреждением о вреде употребления таких напитков свыше установленной нормы.

Продажа энергетических напитков
© Sputnik / Константин Чалабов
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Продажа энергетических напитков несовершеннолетним будет наказываться штрафом от пяти до десяти минимальных заработных плат (120-240 долларов в настоящий момент), а для должностных лиц - от семи до 15 минимальных заработных плат (170-360 долларов).

В соответствии с подписанным документом, изменения вступят в силу по истечении трех месяцев со дня его официального опубликования.

Напомним, что энергетическими будут считаться напитки, содержащие кофеин в количестве, превышающем 150 мг/л, и (или) другие компоненты, в количестве, достаточном для оказания тонизирующего эффекта на организм человека.




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