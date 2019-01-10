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Подготовка к празднику в честь Дня защитников Родины в Ташкенте

Ташкент готовится ко Дню защитников Родины: уникальные кадры Sputnik

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Жителей и гостей Ташкента ждет масштабный праздник в честь Дня защитников Родины, который отмечают 14 января.

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. Перед дворцом "Дружбы народов" в Ташкенте началась подготовка к празднику Минобороны, посвященному Дню защитников Родины, сообщает корреспондент Sputnik.

День защитников Родины отмечают в Узбекистане 14 января.

Праздничные мероприятия в Ташкенте начнутся с утра 11 января и продлятся вплоть до 14 января. Перед дворцом "Дружбы народов" развернется большая выставка военной техники и вооружения: часть машин уже привезли и установили. Осмотреть их смогут все желающие. В честь праздника в столице также пройдут концерты. 

  • Подготовка к празднику в честь Дня защитников Родины в Ташкенте
    Подготовка к празднику в честь Дня защитников Родины в Ташкенте
    Sputnik / Рамиз Бахтияров
  • Подготовка к празднику в честь Дня защитников Родины в Ташкенте
    Подготовка к празднику в честь Дня защитников Родины в Ташкенте
    Sputnik / Рамиз Бахтияров
  • Подготовка к празднику в честь Дня защитников Родины в Ташкенте
    Подготовка к празднику в честь Дня защитников Родины в Ташкенте
    Sputnik / Рамиз Бахтияров
  • Подготовка к празднику в честь Дня защитников Родины в Ташкенте
    Подготовка к празднику в честь Дня защитников Родины в Ташкенте
    Sputnik / Рамиз Бахтияров
  • Подготовка к празднику в честь Дня защитников Родины в Ташкенте
    Подготовка к празднику в честь Дня защитников Родины в Ташкенте
    Sputnik / Рамиз Бахтияров
1 / 5
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Подготовка к празднику в честь Дня защитников Родины в Ташкенте

Ранее сообщалось, что 13 января в честь Дня защитников Родины в Ташкенте пройдет забег на 10 километров. Бегуны будут стартовать от площади перед музеем Вооруженных сил Узбекистана и финишировать на площади Дружбы народов.

В Ташкенте массовый забег
Пресс-служба хокимията города Ташкента
В честь Дня защитников Родины в Ташкенте устроят забег
Маршрут пройдет по массиву "Дархан" и площади Амира Темура, далее вдоль площади Мустакиллик и Академии государственного управления.

В забеге поучаствуют команды регионов Узбекистана, а также сборные министерств, ведомств и организаций.

День защитников Родины в Узбекистане отмечается как символ создания собственных вооруженных сил. Праздник установлен 14 января по решению Верховного Совета республики от 29 декабря 1993 года.




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