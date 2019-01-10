Онлайн-курсы узбекского языка открываются в Москве

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. Уже 15 января в Москве откроется онлайн-школа узбекского языка, сообщает Sputnik Таджикистан.

Так, сначала пройдет бесплатный вебинар на сайте Uzbekonline.ru, в ходе которого будут презентованы программа и условия обучения.

Вести обучение будет уроженка Узбекистана Феруза Исакова, которая уже 21 год занимается преподавательской и репетиторской деятельностью. Пять из них Феруза преподает узбекский язык для русскоязычных граждан онлайн.

За это время ей удалось создать собственную уникальную методику обучения, которая позволяет ускорить запоминание новых слов на 35%.

Данные курсы рассчитаны на 12 недель и состоят из 24 занятий. График уроков и формат курсов учащиеся выбирают сами.

© Sputnik / Илья Питалев Узбекские школьники приедут в Москву на олимпиаду по русскому языку

Главное, что создатели онлайн-школы обещают низкую стоимость обучения, которая будет варьироваться в зависимости от варианта курса. Самый недорогой формат не предполагает общения с преподавателем. Слушатель будет предоставлен сам себе, а также получит доступ ко всем лекциям, практическим упражнениям и домашним заданиям, однако правильность их выполнения никто проверять не будет.

Второй вариант отличается от первого тем, что преподаватель будет работать в контакте с учениками. После занятий он будет проводить групповую онлайн-конференцию, регулярно проверяя у обучающихся домашнюю работу. А третий будет максимально эффективным, поскольку в дополнение к лекциям и онлайн-собраниям он подразумевает индивидуальные занятия один раз в неделю.