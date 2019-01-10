Дошкольное образование в Узбекистане: фиктивные зарплаты и хищения

Были выявлены финансовые правонарушения на сумму 11 млрд. сумов, а материалы по 278 проверкам переданы в правоохранительные органы

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. В Узбекистане система дошкольного образования оказалась в кризисной ситуации, требующей жесткого пресечения злоупотреблений на местах, сообщает Министерство дошкольного образования Республики.

В долевом разрезе на первое место вышли хищения и незаконные расходы, составляющие 47,6% от общей суммы финансовых нарушений. Второе место занимают нарушения в области госзакупок (27,6%), на 3 и 4 местах стоят неправильное планирование бюджетных средств (17,2%) и излишки и прочие нарушения (7,7%).

"Анализ показывает, что 40% незаконных расходов приходится на "мертвые души" - сотрудников, которые официально приняты на работу в ДОУ, но фактически не работают. Подобная схема позволяет заведующему присваивать чужую зарплату, а работнику – получать фиктивный трудовой стаж. В то время, когда в республике остро стоит вопрос трудоустройства, эти люди занимают места добросовестных, готовых работать специалистов", - сказал начальник службы внутреннего аудита МДО.

Чаще всего под фиктивное трудоустройство попадают позиции воспитателя, помощника воспитателя, работники кухни, прачки, уборщицы, что напрямую влияет на качество деятельности учреждения.

Sputnik / Виталий Аньков Есть ли перемены в узбекском образовании

Еще одним видом нарушений является фиктивная выписка персоналу зарплат и премий.

В процессе проверок часто выявляются случаи не оприходования родительских взносов и спонсорских поступлений в кассу, а также присутствия в ДОУ неоформленных детей, плата за которых вносится руководству неофициально.

"Государственные закупки товаров (работ, услуг) должны осуществляться по установленной законодательством процедуре. Ее несоблюдение обычно сигнализирует о финансовых правонарушениях. Процедуры установлены, чтобы каждый поставщик мог предложить честную цену и получить заказ. Когда поставщики выбираются не только руководителем, вероятность коррупции уменьшается", - сказал начальник службы внутреннего аудита МДО.

Также аудиторы МДО выявили ряд случаев, когда фактической поставки товара не производилось, а средства перечислялись по фиктивным документам.

"При каждой проверке аудиторами МДО проводится тщательная инвентаризация. Недостача с большой долей вероятности указывает на факт хищений. Проще говоря, продукты уже украдены, и до детского котла они не дойдут. Излишки же образуются при манипуляциях с документами: например, продукты списали, но не бросили в котел, а спрятали в тайник, где их и нашел аудитор", - сказал начальник службы внутреннего аудита МДО.

Аудиторы МДО регулярно находят тайники со спрятанными продуктами.