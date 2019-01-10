Дошкольное образование в Узбекистане: фиктивные зарплаты и хищения

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. В Узбекистане система дошкольного образования оказалась в кризисной ситуации, требующей жесткого пресечения злоупотреблений на местах, сообщает Министерство дошкольного образования Республики.
В долевом разрезе на первое место вышли хищения и незаконные расходы, составляющие 47,6% от общей суммы финансовых нарушений. Второе место занимают нарушения в области госзакупок (27,6%), на 3 и 4 местах стоят неправильное планирование бюджетных средств (17,2%) и излишки и прочие нарушения (7,7%).
"Анализ показывает, что 40% незаконных расходов приходится на "мертвые души" - сотрудников, которые официально приняты на работу в ДОУ, но фактически не работают. Подобная схема позволяет заведующему присваивать чужую зарплату, а работнику – получать фиктивный трудовой стаж. В то время, когда в республике остро стоит вопрос трудоустройства, эти люди занимают места добросовестных, готовых работать специалистов", - сказал начальник службы внутреннего аудита МДО.
Чаще всего под фиктивное трудоустройство попадают позиции воспитателя, помощника воспитателя, работники кухни, прачки, уборщицы, что напрямую влияет на качество деятельности учреждения.
Еще одним видом нарушений является фиктивная выписка персоналу зарплат и премий.
В процессе проверок часто выявляются случаи не оприходования родительских взносов и спонсорских поступлений в кассу, а также присутствия в ДОУ неоформленных детей, плата за которых вносится руководству неофициально.
"Государственные закупки товаров (работ, услуг) должны осуществляться по установленной законодательством процедуре. Ее несоблюдение обычно сигнализирует о финансовых правонарушениях. Процедуры установлены, чтобы каждый поставщик мог предложить честную цену и получить заказ. Когда поставщики выбираются не только руководителем, вероятность коррупции уменьшается", - сказал начальник службы внутреннего аудита МДО.
Также аудиторы МДО выявили ряд случаев, когда фактической поставки товара не производилось, а средства перечислялись по фиктивным документам.
"При каждой проверке аудиторами МДО проводится тщательная инвентаризация. Недостача с большой долей вероятности указывает на факт хищений. Проще говоря, продукты уже украдены, и до детского котла они не дойдут. Излишки же образуются при манипуляциях с документами: например, продукты списали, но не бросили в котел, а спрятали в тайник, где их и нашел аудитор", - сказал начальник службы внутреннего аудита МДО.
Аудиторы МДО регулярно находят тайники со спрятанными продуктами.