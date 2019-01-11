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Пост МЧС Узбекистана на автодороге “Ташкент-Ош” через перевал Камчик

На 14 круглосуточных постах спасатели готовы отогревать замерзающих водителей

© МЧС Республики Узбекистан
Общество
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На постах водители также могут получить информационную и медицинскую помощь, провести мелкий ремонт автомобиля.

ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. С наступлением зимы и неблагоприятных погодных условий на автодороге через перевал Камчик начали работу круглосуточно действующие посты, дежурство на которых несут спасатели, врачи и сотрудники УБДД, сообщает пресс-служба МЧС.

На постах водители могут погреться, получить информационную и медицинскую помощь, провести мелкий ремонт автомобиля. Также сотрудники поста помогут доставить сломавшийся транспорт в ближайший ремонтный пункт.

Всего на дороге Ташкент — Ош через перевал Камчик действуют 14 постов. Первый из них расположен в городе Ангрене по адресу улица Навои, 1, остальные 13 — на самой трассе.

Полный список постов с адресами и номерами телефонов представлен в Telegram-канале МЧС.




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