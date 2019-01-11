Министр культуры Узбекистана рассказал, когда закроют Ташкентский цирк

Глава ведомства пожаловался, что цирку не везет с директорами – все руководители учреждения после назначения становятся фигурантами уголовных дел.

ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. В 2019 году государственный цирк планируют закрыть на капитальный ремонт. Об этом рассказал министр культуры Узбекистана Бахтиёр Сайфуллаев, сообщает Kun.uz.

По его словам, доходы цирка падают из года в год. Построенный в 1976 году цирк ни разу не ремонтировался капитально.

Между тем власти намерены в 2019-2021 годах создать пять передвижных цирков.

Что касается руководства учреждения, то, как отметил Сайфуллаев, в этом отношении цирку точно не везет.

"Вновь назначаемые директора, не проработав и года, нарушают закон. А животные не могут рассказать о проблемах и пожаловаться", – сказал министр.

Так, в прошлом году МВД объявило в розыск бывшего директора Бахрома Мажидова по подозрению в расхищении имущества цирка.

Ранее Министерство культуры Узбекистана объявило о намерении передать Узбекгосцирк в управление частной компании, поскольку структура находится в кризисном состоянии – из-за резкого сокращения программ и выступлений количество зрителей сократилось с 1052 до 200 человек каждый день.

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Также в цирке не хватает кадров, из-за низкой заработной платы многие сотрудники увольняются и уезжают работать за рубеж.