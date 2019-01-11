Узбекистанцы в числе лидеров по звонкам из Москвы в новогоднюю ночь

ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. Узбекистан вошел в число стран, чьи граждане больше всего использовали роуминг в сетях московских сотовых операторов в новогоднюю ночь.
По данным московского департамента информационных технологий, у эту новогоднюю ночь количество абонентов, использующих роуминг в сетях московских сотовых операторов, возросло в 3,2 раза. Странами-лидерами по числу абонентов стали Германия, Армения, Узбекистан, Швеция, Белоруссия и Китай.
В целом празднующие новогоднюю ночь в Москве чаще поздравляли родных и близких с Новым годом с помощью мессенджеров, видеосвязи и социальных сетей, чем с помощью звонков. Эпицентрами по объемам сетевого трафика стали Красная площадь, Тверская улица и Лубянка.
Также высокая нагрузка во время праздников была зафиксирована в районах Тушино, Хорошево-Мнёвники, на Автозаводской и Комсомольской площади, а также на базовых станциях, обслуживающих крупные торгово-развлекательные центры.
Количество отправленных 31 декабря СМС-сообщений выросло в 1,7 раза по сравнению с обычным днем, а в первый час 2019 года их число увеличилось в три раза.