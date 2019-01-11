Узбекистанцы в числе лидеров по звонкам из Москвы в новогоднюю ночь

В эту новогоднюю ночь количество абонентов, использующих роуминг в сетях московских сотовых операторов, возросло в 3,2 раза.

ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. Узбекистан вошел в число стран, чьи граждане больше всего использовали роуминг в сетях московских сотовых операторов в новогоднюю ночь.

По данным московского департамента информационных технологий, у эту новогоднюю ночь количество абонентов, использующих роуминг в сетях московских сотовых операторов, возросло в 3,2 раза. Странами-лидерами по числу абонентов стали Германия, Армения, Узбекистан, Швеция, Белоруссия и Китай.

В целом празднующие новогоднюю ночь в Москве чаще поздравляли родных и близких с Новым годом с помощью мессенджеров, видеосвязи и социальных сетей, чем с помощью звонков. Эпицентрами по объемам сетевого трафика стали Красная площадь, Тверская улица и Лубянка.

Также высокая нагрузка во время праздников была зафиксирована в районах Тушино, Хорошево-Мнёвники, на Автозаводской и Комсомольской площади, а также на базовых станциях, обслуживающих крупные торгово-развлекательные центры.

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В первый час нового 2019 года продолжительность голосовых звонков уменьшилась на 25%. А за все прошедшие новогодние праздники голосовой трафик снизился в пределах 5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В то же время до 10% выросла доля трафика через VoLTE (голос по сетям LTE). Самыми популярными по объемам трафика мессенджерами у москвичей стали Whatsapp, Viber, Badoo, Tinder, WeChat, Skype, Telegram и Facebook. Подавляющее большинство трафика - 90% - пришлось на мессенджер Whatsapp.

Количество отправленных 31 декабря СМС-сообщений выросло в 1,7 раза по сравнению с обычным днем, а в первый час 2019 года их число увеличилось в три раза.