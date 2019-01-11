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Ученые нашли молекулу старения и способ продлить молодость

© Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
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Подавление активности РНК-связывающего белка может способствовать значительному продлению жизни человека, считают исследователи.

ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. Исследователи из Федеральной политехнической школы Лазанны в Швейцарии обнаружили молекулу, которая играет ключевую роль в процессе старения, сообщает EurekAlert.

По данным ученых, РНК-связывающие белки присоединяются к молекулам матричной РНК, которая несет информацию об аминокислотной последовательности клеточных белков от ядра, в котором содержится ДНК, в рибосомы.

Пожилые женщины в парке
© Foto: baltnews.lv
Исследование: как общение продлевает жизнь

Чтобы это выяснить, биологи провели скрининг старых клеток и проверили, какие РНК-связывающие белки меняют свою активность с возрастом.

Согласно результатам, Pumolio2 увеличивает свою активность в пожилых мышах, этот белок связан со специфичными сайтами узнавания в мРНК и подавляет процесс трансляции. Таким образом ингибируется синтез белка.

Теги:
Исследование и разработка, Ученые, молодость



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