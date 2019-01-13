Предпраздничный марафон: какие улицы перекрыты в Ташкенте

С 8.00 до 9.00 часов будет частично ограничено движение транспортных средств на нескольких улицах.

ТАШКЕНТ, 13 янв - Sputnik. Сегодня, 13 января, в связи с проведением марафона, посвященного Дню защитников Родиныв Ташкенте перекроют несколько улиц, сообщает ГУВД Ташкента.

С 8.00 до 9.00 часов будет частично ограничено движение транспортных средств на следующих улицах: ул. Мирзо Улугбек от ул. Дурмон йули до ул. Мустакиллик; ул. Мустакиллик от ул. Мирзо Улугбек до ул. Шахрисабз; ул. Алишера Навои от ул. Шахрисабз до ул. Шарафа Рашидова; ул. Шарафа Рашидова от ул. Алишера Навои до ул. Ислама Каримова; ул. Ислама Каримова от ул. Шарафа Рашидова до ул. Фуркат.

Напомним, завтра в стране отмечается 27-летие вооруженных сил Республики Узбекистан и День защитников Родины.